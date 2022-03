La no clasificación de Colombia al Mundial de Catar 2022 pone fin a una importante era de futbolistas del país cafetero. Uno de ellos es James Rodríguez, quien lamentó el mal momento.

Es que si regresamos la mirada en el tiempo, el gol de James Rodríguez ante Uruguay en el Maracaná en el Mundial de Brasil 2014 o la anotación de Falcao García ante Polonia en Rusia 2018 son dos de los mejores momentos que dejó la era dorada de la selección colombiana, que culminó el martes con el estrepitoso fracaso de no clasificar a Catar 2022.

El equipo que dirige Reinaldo Rueda venció 0-1 a Venezuela pero terminó las Eliminatorias Sudamericanas. El sexto puesto con 23 puntos no alcanzó ni para el cupo a repesca.

Por eso en Catar no estarán jugadores como Luis Díaz, estrella del Liverpool; James Rodríguez, máximo goleador de Brasil 2014, o el veterano Falcao García, que jugó su único Mundial en Rusia.

Colombia cerró así una brillante etapa que tuvo su pico en el Mundial de Brasil. El equipo, entonces dirigido por el argentino José Pekerman, llegó a los cuartos de final. Y claro, enamoró a propios y extraños con su fútbol armónico.

NUEVO PROCESO Y PUNTO DE QUIEBRE

Tras la salida de Pekerman luego del Mundial de Rusia 2018, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) comenzó a buscar un reemplazo. Por cinco meses el seleccionado estuvo a cargo de Arturo Reyes; luego contrataron al portugués Carlos Queiroz, un prestigioso entrenador para mantener la senda del éxito.

Bajo el liderazgo del extécnico del Real Madrid, el equipo hizo una muy buena Copa América en 2019. Quedó eliminado en la tanda de penaltis por Chile en cuartos de final y luego llegaron las Eliminatorias. Tuvieron un arranque brillante con un triunfo 3-0 sobre Venezuela y un empate 2-2 como visitante ante la selección austral.

Sin embargo todo se rompió en noviembre de 2020. Primero fue la derrota 0-3 con Uruguay en Barranquilla y luego la caída 6-1 con Ecuador en Quito. Esto precipitó la salida de Queiroz y enrareció el ambiente de un equipo que estaba en formación.

NUEVO PLAN, PEORES RESULTADOS

La llegada de Rueda ilusionó a la afición colombiana. Los primeros dos partidos, un éxito con buena cara: triunfo 0-3 en Lima contra Perú y empate 2-2 en casa con Argentina en junio de 2021.

Se sumó una Copa América en la que el equipo terminó tercero tras caer por penaltis contra Argentina.

Tras la Copa América, Colombia jugó su mejor partido de la era Rueda y con un juego de ensueño apisonó a Chile con un 3-1. Luego sacó un empate 1-1 de su visita a La Paz ante Bolivia.

De ahí en adelante todo fue a mal. Los siguientes siete partidos fueron un dolor de cabeza tras otro: cinco empates y dos derrotas; siete juegos en los que el equipo, con poca creatividad y efectividad, sucumbió ante sus rivales. El bache fue tal que no lograron anotar un solo gol.

El día más difícil del proceso fue el 28 de enero pasado, cuando los dirigidos por Rueda perdieron 0-1 con Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los rostros de desespero de los jugadores, la pelea de James con los aficionados y la poca sintonía que mostró el equipo en la cancha fueron evidencias de la decadencia.

REACCIÓN TARDÍA

A Bolivia le ganó 3-0 en la penúltima jornada y a Venezuela 0-1 en el cierre, con un mejor rendimiento que el mostrado en los partidos anteriores. Pero ya era tarde, el conjunto cafetero no dependía de sí mismo para clasificar y sus rivales directos, Perú y Uruguay, cumplieron con sus objetivos.

Colombia cerró así su era dorada, la etapa en la que James y Falcao lideraron a una generación privilegiada. Que mostró un fútbol prodigioso que volvió a poner el nombre de Colombia entre los más importantes del mundo, especialmente en Brasil 2014.

Ahora, con Rueda más afuera que adentro, la selección cafetera deberá empezar de cero, tendrá que afrontar un nuevo proceso con miras a retomar el rumbo. El sueño será ir al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos en 2026. El liderazgo será de jugadores como Díaz, Carlos Cuesta o Luis Sinisterra quienes tomarán la batuta de James, Falcao, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina.

JAMES RODRÍGUEZ LAMENTÓ LA ELIMINACIÓN

En redes sociales, James Rodríguez expresó su pesar por la no clasificación a Catar 2022.

«Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial.

Me siento triste y no sólo por mi, también por mis compañeros que merecen brillar y se que tienen como. No se que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar.

Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra».