Jennifer Aniston: ‘Intenté quedarme embarazada, fue muy difícil’

Jennifer Aniston se ha convertido en tendencia en las últimas horas en Twitter, y esta vez no tiene nada que ver con su faceta profesional ni con la serie que la catapultó a la fama, ‘Friends’.

A sus 53 años, la actriz protagoniza la portada de la revista “Allure” con una increíble foto en ropa interior y sincerándose como nunca antes sobre temas “tabú” de su vida.

“Diría que cuando tenía entre 30 y 40 años, pasé por cosas realmente difíciles, y si no fuera por eso nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser. Es por eso que tengo tanta gratitud por todas esas cosas ‘horribles’. De lo contrario, me habría quedado atrapada siendo esa persona tan temerosa, nerviosa e insegura de quién era y ahora, no me importa”, dice Aniston en la entrevista.

En este punto de su vida, la actriz asegura que “ya no tiene nada que ocultar”, por lo que se pronuncia sobre un rumor que le ha acompañado durante toda su vida, el del supuesto deseo de no ser madre, por el que la prensa en su momento llegó a tildarla de “egoísta”; algo que niega tajantemente:

“Decían que solo me importaba mi carrera. Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Y que la razón por la que mi marido (en referencia a Brad Pitt) me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas”.

Declaración

La realidad, según relata la propia protagonista es que intentó quedarse embarazada durante años, pero fue un proceso muy difícil:

“Traté de quedarme embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”. “Fue realmente difícil. Estaba pasando por fecundación in vitro (FIV), bebiendo tés chinos, lo que sea. Habría dado cualquier cosa para que alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”.

Fuente: larazon.es