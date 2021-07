Jennifer López contó los motivos de su ruptura con exbeisbolista

Cumplidos varios meses de su separación con el exbeisbolista Alex Rodríguez, y en medio de su ‘affaire’ con el actor Ben Affleck, Jennifer López contó un poco de los motivos que la llevaron a separarse del primero.

Sin asomar causas o hechos en concreto que la llevaron a apartarse de Rodríguez, tras cuatro años de relación y cuando medios especulaban que podían casarse, ‘J-Lo’ indicó que acabar con el lazo la liberó y transportó a otra etapa en su vida.

Las revelaciones de Jennifer López

“Llegué al punto en el que dices ‘Esto no es correcto para mí o esto no se siente bien, o necesito hacer un ajuste aqui’. En realidad, esto no se trata de nadie más que de mí. Una vez que haces eso, las cosas empiezan a encajar», dijo en entrevista para The Ebro Show.

De esta declaración se desmiente lo que algunas versiones expusieron que la pareja terminó repentinamente. La decisión fue meditada por López durante algún tiempo.

«A veces tienes que cambiar de dirección, aunque eso pueda ser doloroso o pueda parecer extraño para otras personas. En realidad, se trata solo de quién eres y de lo que te parece correcto, y de eso se trata», resaltó la actriz y cantante.

