Este martes Jeff Bezos viajará al espacio con Blue Origin

El empresario estadounidense multimillonario Jeff Bezos y sus tres compañeros de tripulación participaron en un curso intensivo de entrenamiento el domingo mientras aguardan para el vuelo inaugural de su compañía Blue Origin al espacio planeado para el martes.

El lanzamiento suborbital desde un sitio al oeste de Texas marca una prueba crucial para la nave espacial New Shepard de Blue Origin, una combinación de cohete y cápsula de 60 pies de altura (18,3 metros) y totalmente autónoma que es fundamental en los planes de Bezos para aprovechar un mercado de turismo espacial potencialmente lucrativo.

Los pasajeros del viaje espacial

El viaje planeado de 11 minutos desde las instalaciones de Launch Site One de la compañía incluye la presencia de persona de mayor edad, la aviadora pionera de 82 años, Wally Funk, y un joven, el estudiante de Física de 18 años, Oliver Daemen.

Junto a ellos para el lanzamiento de Blue Origin estarán Bezos, el fundador y actual presidente ejecutivo de Amazon.com Inc y su hermano Mark Bezos.

La misión representaría el primer vuelo sin piloto del mundo al espacio con una tripulación totalmente civil. Blue Origin, que no contará con ningún astronauta o personal capacitado a bordo, expresó su confianza en una sesión informativa el domingo.

«Actualmente no estamos trabajando en ningún problema en curso y New Shepard está listo para volar», dijo el director de vuelo Steve Lanius, y agregó que el pronóstico del tiempo parecía favorable para el despegue programado a las 8 a.m. CDT (1300 GMT) del martes.

Vuelo espacial solo de civiles

New Shepard se lanzará nueve días después de que la compañía de turismo espacial de su rival Richard Branson, Virgin Galactic, realizara con éxito un vuelo suborbital desde Nuevo México con el multimillonario británico dentro de su nave.

El programa de entrenamiento de Blue Origin, según la compañía, incluye sesiones informativas de seguridad, una simulación del vuelo espacial, una revisión del cohete y sus operaciones e instrucciones sobre cómo flotar alrededor de la cabina de la nave después de que la cápsula arroja la gravedad de la Tierra.

Bezos y sus compañeros de tripulación habían comenzado el programa de 14 horas el domingo y estarían listos para «experimentar el vuelo de su vida», dijo Ariane Cornell, directora de ventas de astronautas en Blue Origin. Cornell dijo que Funk estaba ansioso por hacer algunos saltos mortales durante el vuelo.

New Shepard, que no se puede pilotar desde el interior de la nave espacial, lleva el nombre de Alan Shepard, quien en 1961 se convirtió en el primer estadounidense en el espacio durante un vuelo suborbital como parte del programa pionero Mercury de la NASA.

New Shepard, como el vuelo de Virgin Galactic, no entrará en órbita alrededor de la Tierra, pero llevará a la tripulación unos 100 km antes de que la cápsula regrese en paracaídas. El vuelo de Virgin Galactic llegó a 53 millas (86 km) sobre la Tierra.

Vuelos para turismo espacial

La compañía de transporte espacial del empresario multimillonario Elon Musk, SpaceX, se compromete a subir aún más en septiembre, enviando una tripulación totalmente civil para un vuelo orbital de varios días a bordo de su cápsula Crew Dragon.

Ilustrando las tensiones en la «carrera espacial multimillonaria» de alto riesgo, Blue Origin ha descrito a Virgin Galactic como por debajo de la marca de 62 millas (100 km), llamada línea Kármán, establecida por un organismo aeronáutico internacional como la definición de la límite entre la atmósfera y el espacio de la Tierra.

Tanto la agencia espacial estadounidense NASA como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos definen a un astronauta como cualquier persona que haya volado a más de 50 millas (80 km), como logró Branson con su vuelo.

El próximo vuelo de Blue Origin probablemente sea a fines de septiembre o principios de octubre, dijo el director ejecutivo Bob Smith. Smith dijo que la «disposición a pagar sigue siendo bastante alta» para las personas interesadas en vuelos futuros.