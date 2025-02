John Reimberg: No hay problema con la cúpula policial

Actualizado 09:00

Redacción Teleamazonas.com

«No hay problema con la cúpula policial (…) Estamos revisando la forma de trabajo y con quienes vamos a contar «, dijo John Reimberg, ministro del Interior, tras pedir la disponibilidad del cargo a 10 generales de la Policía Nacional.

«Tenemos gente que quiere debilitar al Gobierno Nacional», aseguró Reimberg, este jueves 27 de febrero del 2025 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

John Reimberg aseveró que no existe problema con la cúpula policial y que ha pedido la disponibilidad de generales porque este es un Gobierno que “está midiendo constantemente al personal que trabaja” con ellos.

Además, el Ministro del Interior recalcó que los rumores en torno a esta decisión buscaban “desestabilizar”, pero no han logrado. “Estamos trabajando en conjunto con los generales. No hay que preocuparse. Vamos a tomar las mejores decisiones (…) No estoy diciendo que va a haber un cambio en la cúpula. Estamos revisando con el Presidente la forma de trabajo, cómo lo vamos a hacer y con quienes vamos a contar”, aseguró.

También, John Reimberg destacó el esfuerzo de la Policía para enfrentar la crisis de seguridad y ratificó su respaldo a la institución. No obstante, indicó que realizarán cambios para que sean muchos más ofensivos.

«Debemos salir a ser mucho más ofensivos (…) Los que tienen que caer son otros, no los policías. Ese es el compromiso que tengo y eso es lo que voy a hacer en conjunto con la Policía», añadió el titular del Ministerio del Interior.

Sobre los posibles cambios en la Policía, John Reimberg dijo que ha pedido cambios en la normativa para dictaminar prisiones domiciliarias porque es un tema que está muy mal manejado. Además, recalcó otro de los cambios anunciados por el presidente Daniel Noboa en caso de reelección con una Asamblea Constituyente.

El Ministro del Interior atribuyó el recrudecimiento de la violencia porque en 10 años se permitió a las organizaciones criminales que crezcan sin control, lo cual genera las peleas en territorio, pero también a las acciones de gente que «quiere debilitar al Gobierno».

«Estamos en una época de elecciones que no les importa nada. No les importa las vidas que se pierden, simplemente objetivos electoral. Es increíble que en esta situación la gente se preste para eso», sentenció Reinberg.

¿Qué pasa en el hospital Teodoro Maldonado Carbo?

Finalmente se refirió a la situación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. John Reimberg enfatizó que esta casa de salud necesita la intervención de las autoridades para proteger al personal e identificar las mafias que operan en el lugar.

«Por ellos hemos conocido que cada vez que viene un contrato son amenazados. Tenemos idea de quien es. Lo que he dispuesto es un grupo de intervención policial, de inteligencia, que acompaña al personal», añadió el Ministro del Interior. Esto con el objetivo de «identificar posibles mafias dentro del hospital» y que «hagan acompañamiento en la revisión de contratos».

