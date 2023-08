El ecuatoriano José Cifuentes a Escocia como nuevo jugador del Rangers

Este jueves 3 de agosto de 2023, el Rangers Football Club oficializó el fichaje del ecuatoriano José Cinfuentes. El mediocampista tricolor es el noveno refuerzo del club para la temporada 2024.

El esmeraldeño de 24 años llega de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde fue campeón en la temporada 2022. Allí compartió vestuario junto a figuras de talla mundial como Gareth Bale, exReal Madrird, o el mexicano Carlos Vela.

‘Cifu’ llegó en 2020 a Los Angeles Football Club (LAFC) y desde entonces acumuló 99 partidos oficiales, hizo 14 goles y dio 17 asistencias.

Michael Bale, director técnico del Rangers, tuvo gran influencia para la llegada del ecuatoriano y en su bienvenida aseguró que contrataron a un mediocampista de grandes condiciones. Así, Cinfuentes se convierte en el primer jugador ecuatoriano en jugar en uno de los clubes más grandes de Escocia.

“José es un jugador al que hemos seguido durante mucho tiempo. Originalmente estaba al tanto de él cuando se abrió paso en Ecuador y lo he seguido en su viaje con LAFC en la MLS. Es un mediocampista que puede jugar en una variedad de roles, tanto como jugador de cuadro a cuadro como en un rol más defensivo», dijo el entrenador.

“Estoy encantado de tener a José aquí en Rangers y debo agradecer a todos los involucrados en el proceso de hacer realidad esta transferencia”, agregó el DT.

Kieran Dowell, Jack Butland, Dujon Sterling, Sam Lammers, Abdallah Sima, Cyriel Dessers, Leon Balogun y Danilo se suman al ecuatoriano como los refuerzos del Rangers con el fin de darle una nueva etapa al club.

