José Hidalgo: ‘La convocatoria a marcha es inoportuna’

El director de Cordes, José Hidalgo, analiza el llamado a marchas realizado por parte de organizaciones sindicales.

En el espacio de entrevistas ‘Los Desayunos 24 Horas’, Hidalgo manifestó que se trata de una convocatoria ‘inoportuna’.

«La economía ecuatoriana recién está empezando a reactivarse, en parte gracias a un exitoso plan de vacunación que lleva adelante el gobierno. En ese contexto, lo que necesitamos los ecuatorianos es trabajar», indicó Hidalgo.

Necesitamos que «en la medida de lo posible hacer que las actividades económicas que sufrieron el año anterior y este se normalicen. En ese contexto, la convocatoria va a paralizar una parte de las actividades y a distraer de sus funciones normales a una parte de los trabajadores. Es inoportuna porque no se está dando un tiempo prudente al gobierno para que lleve adelante las medidas económicas que permitan crear más actividad y empleo», afirmó.

Inflación menor al 0.4 por ciento

Sobre las medidas que los grupos sindicales piden que sean derogadas, José Hidalgo indica que no son ningún ‘garrotazo’, como afirman.

«Entre julio del 2020 y julio de 2021, el precio de los combustibles sí subió. Pero no es un garrotazo porque ese incremento en el precio de los combustibles no se está traduciendo en un incremento general de precios al consumidor. De hecho, según el INEC, en julio de este año, la tasa de inflación anual fue de 0.4 por ciento. Es decir, los precios no variaron de julio del año pasado a julio de este año pese al incremento de los combustibles», explicó Hidalgo.

Sobre la canasta básica, José Hidalgo dijo que tampoco es cierto que haya incrementado. «Los precios de los alimentos cayeron casi 1 por ciento en los últimos 12 meses. De hecho, los grupos de productos cuyos precios aumentaron en el último año son transporte, salud en consulta con especialistas y bebidas alcohólicas», resaltó.

«Insisto, alimentos no aumentó, restaurantes y hoteles tampoco, ropa, bienes y servicios directos. De hecho esos precios están cayendo en los últimos 12 meses. Por lo tanto, el impacto del aumento en el precio de los combustibles lo sienten las personas que tienen un vehículo propio para uso particular», explicó.

Y añade que dichas personas no están en el grupo de la población que merece recibir algún tipo de ayuda de parte del Estado.

