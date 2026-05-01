Guillermo Lasso se pronuncia sobre extradición de Hernán Luque por el caso Encuentro

El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de Argentina sobre la extradición de Hernán Luque Lecaro, expresidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y sostuvo que el exfuncionario debe enfrentar a la justicia. Se pronunció a través de sus redes sociales.

Como parte del contexto, Lasso recordó que la ex fiscal general del Estado y actual embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, estuvo informada de esa gestión y facilitó la información pública disponible en ese momento.

“Ya era hora de que Hernán Luque Lecaro enfrente a la justicia ecuatoriana. En su momento, llamé a Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de la Nación Argentina, para exponerle el caso y solicitar su intervención para lograr la extradición”, escribió en su cuenta de X.