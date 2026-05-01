Guillermo Lasso se pronuncia sobre extradición de Hernán Luque por el caso Encuentro
Una vez que se confirmó la extradición de Luque Lecaro por parte de la justicia Argentina se han dado varios pronunciamientos del caso.
Guillermo Lasso fue presidente de Ecuador entre mayo de 2021 y noviembre de 2023.
EFE
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Fecha de publicación
01 may 2026 - 15:04
El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de Argentina sobre la extradición de Hernán Luque Lecaro, expresidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y sostuvo que el exfuncionario debe enfrentar a la justicia. Se pronunció a través de sus redes sociales.
Como parte del contexto, Lasso recordó que la ex fiscal general del Estado y actual embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, estuvo informada de esa gestión y facilitó la información pública disponible en ese momento.
“Ya era hora de que Hernán Luque Lecaro enfrente a la justicia ecuatoriana. En su momento, llamé a Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de la Nación Argentina, para exponerle el caso y solicitar su intervención para lograr la extradición”, escribió en su cuenta de X.
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