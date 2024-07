‘Se llevaron mi carro’: Víctima de robo con escopolamina en Quito

Un joven denuncia el robo de su vehículo en Quito. Un grupo de asaltantes utilizaron escopolamina para cometer el delito y luego lo abandonaron en el sur de la ciudad.

La víctima tuvo que ser hospitalizada por un alto registro de la sustancia en su cuerpo, pero los problemas por el robo no termina. Su auto fue captado por los fotorradares circulando en la costa ecuatoriana y por ello ha recibido una serie de multas.

Martín, de 27 años, contó a Teleamazonas que se ofreció a realizar un viaje a una amiga pero todo esto fue un engaño para asaltarlo. «Resultó que ha sido una trampa para escopolaminarme y robarme el carro«, señala indignado el joven.

La madrugada del 16 de marzo del 2024, él se encontraba con un grupo de amigos en una tienda cercana al Terminal Terrestre de Quitumbe. «Lo único que recuerdo es que vinieron dos motociclistas y me pusieron la pistola en la cabeza. Me robaron el celular. También me cortaron el pantalón y el zapato. Se me llevaron el carro», cuenta Martín, todavía impactado por la situación.

Lea también:

Posterior a ello, el joven fue abandonado en San Bartolo y luego trasladado a una casa de salud. Los médicos le indicaron que estuvo cerca de tener una sobredosis por escopolamina.

El joven se recuperó pero este hecho todavía tiene repercusiones pues el vehículo robado está circulando en la costa ecuatoriana, según imágenes captadas por fotorradares. A su correo electrónico le llegaron multas por 700 dólares de las infracciones cometidas.

Por ello, pide a las autoridades apresurar las investigaciones porque teme que su vehículo se encuentre involucrado en otros delitos.

También en Teleamazonas:

#ATENCIÓN | Así drogaba con escopolamina a jóvenes banda que operaba en ‘zona rosa’ de Quito y desapareció a Hernán Mendoza https://t.co/xbIG97h8LD pic.twitter.com/GXNpi3iwoM — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 15, 2024