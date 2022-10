Joven de 22 años escopolaminada en Quito cuando iba a la universidad

“Cogí el trole en la 10 de Agosto y me interceptaron dos tipos, eran lacrados la cara los brazos y me dijeron que les dé la hora, después de eso les dije que no tenía la hora, y me dijeron que les dé el teléfono y les dije que no tenía el teléfono. Me pusieron un papel en la cara y me dijeron ahora vas a ver lo que te va a pasar. Te vamos a matar”, este es el relato de Verónica (nombre protegido) joven de 22 años que fue escopolaminada en una unidad de transporte municipal, en el norte de Quito.

El hecho ocurrió cuando la joven estudiante de último año de psicología se dirigía a la universidad. “Después de eso solamente me bajé y corrí, corrí hasta llegar a mi universidad”, dice.

Las compañeras de universidad dieron aviso a los familiares de Verónica para que reciba atención en una casa de salud. Sin embargo, la joven dice que no recuerda lo que pasó luego de bajarse del trole. “No me acuerdo nada más. No sé cómo llegué a la universidad. No sé qué pasó”.

La madre de la joven cuenta que en la clínica le detectaron escopolamina, pero que afortunadamente la sustancia no llegó tan fuerte al cuerpo.

Y es que su preocupación no cesa por el nivel de inseguridad en el país, asimismo Verónica asegura que no ha sido la única víctima de este tipo de delitos, pues a una de sus compañeras le habrían robado la computadora bajo la misma modalidad.

Según la madre de familia, en la casa de salud que atendieron a Verónica, le dijeron que a diario llegan jóvenes universitarios escopolaminados.

