Los cambios de colaboradores más cercanos al presidente Guillermo Lasso son una muestra del “cambio de timón” por parte del Gobierno sostiene el analista político y director de Plan V, Juan Carlos Calderón, en el espacio de entrevistas de Teleamazonas este lunes 13 de febrero del 2023.

Calderón cree que estos cambios devienen del ‘terremoto’ político que vivió el Gobierno tras perder la consulta popular. El analista cree que desde el Ejecutivo se “estará asumiendo las lecciones de esta derrota (…) y tratando de rectificar ciertas cosas que le llevaron a esta derrota electoral”.

Sin embargo, Calderón sostiene que sería un error para el Gobierno continuar enfocado exclusivamente en la guerra contra el crimen organizado, que más allá de ser real; el ciudadano espera acciones en otros campos como, servicios ciudadanos, lucha contra la pobreza, la exclusión, entre otras.

Relación Ejecutivo – Legislativo

Para el analista político la lucha entre estos dos poderes del Estado es algo que “hace mucho tiempo el Gobierno abandonó. El Presidente dijo hace varios meses que podían funcionar y trabajar sin la Asamblea; el problema es que no lo hizo”, asegura Calderón.

Si bien Calderón asegura que “la Asamblea no puede ser desconocida”, cree que “un buen sector de la Asamblea está empeñado en tumbar al Gobierno” y para el analista esto es tan evidente como la insistencia en los pedidos de anticipar las elecciones, crear las condiciones para una muerte cruzada y generar el caos.

Pese a todo, Calderón cree que el Gobierno debe entender también que la función de la Asamblea Nacional es fiscalizar y ante las investigaciones que adelanta esta función del Estado, como las denuncias de corrupción en empresas públicas, “el Gobierno tiene la obligación de aclarar; negar lo hechos que se han ido denunciando no es la salida”, sostiene el analista político.

Finalmente, para Juan Carlos Calderón la idea simplista de querer acabar con el mandato del presidente Lasso no es posible, y critica las voces que lo proponen tanto en el Legislativo como el anuncio del expresidente Rafael Correa; “él se van porque se van, porque a mí me da la gana; yo creo que el país ya pasó por esa etapa, ya el país no vive bajo el régimen de un autócrata”, sostiene Calderón.

El creer “que porque es su palabra el país hace lo que a él le dé la gana, no es así. En este país hay leyes, hay Constitución y tiene que ser respetada”, enfatiza Calderón.

Mire también