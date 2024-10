«Se debe modificar la estructura legal para que se liberen los mercados de energía y puedan venir más empresas privadas de todo el mundo a invertir en el Ecuador«, señaló Juan Carlos Díaz-Granados, columnista de diario Expreso, sobre las soluciones de los apagones en el país.

“Debemos adoptar un modelo de liberalización del mercado energético, porque el modelo actual ha fracasado”, añadió Díaz-Granados, este miércoles 2 de octubre del 2024, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

“Debemos dar apertura a la empresa privada para que invierta en generación, distribución, en todo«, indicó el entrevistado. Además, dijo que «un estudio de la Universidad San Francisco dice que tenemos 1 000 megavatios/hora en déficit«.

Díaz-Granados también considera que «el Plan Maestro de Electricidad no se cumplió entre el 2018 y 2022. Es decir no hubo mantenimientos, no hubo mínimas inversiones y tampoco mecanismos para desconcentrar la energía hidráulica”.

Él señaló que ahora se necesita invertir en Ecuador aproximadamente 10 500 millones de dólares hasta el 2032, pero considera que el Estado no tiene esos recursos económicos.

La sequía y la crisis energética que vive actualmente el país, obligó al Gobierno a realizar apagones programados a escala nacional. Por ejemplo, hasta 11 horas de desconexión hubo en Quito el lunes 23 de septiembre del 2024.

Sin embargo, “debido a los cambios favorables en las condiciones hidrológicas y a la gestión energética desplegada”, el Gobierno anunció, la noche de este 1 de octubre del 2024, una reducción de las horas de cortes de luz.

La Presidencia de Ecuador definió esa reducción en los horarios de mayor actividad y movilización. La medida regirá desde el viernes 4 de octubre hasta le domingo 20 de octubre del 2024.

«Es positivo que se reduzcan los cortes, de alguna manera podemos retomar nuestras vidas, nuestros negocios, pero el Ecuador requiere seguridad energética«, opinó Díaz-Granados.

