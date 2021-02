Juan Cruz Kaprof ya entrenó en el estadio de Liga Deportiva Universitaria

0 0

Tras superar los chequeos médicos de rigor, el nuevo futbolista de Liga Deportiva Universitaria, Juan Cruz Kaprof, comentó sobre su llegada al cuadro blanco.

“No me costó (el chequeo médico), hice una prueba física, si estoy un poco transpirado es por eso. Todo bien”, dijo a los medios deportivos.

“Ya arranco, no sé si me van a hacer un entrenamiento especial por el tema de la altura o si ya arranco con el equipo”, complementó.

Sobre su decisión de jugar en Liga, Juan Cruz Kaprof afirmó: “la verdad que en Argentina se conoce a Liga, es un equipo muy importante en Sudamérica. Cuando sonó el nombre no dudé en venir. Tenía algunas cosas en Europa y en Argentina, pero me gustó mucho la oportunidad de jugar la Copa Libertadores que es muy importante”.

“Pero bueno, lo principal ahora es empezar a conocer a los compañeros y ponerme objetivos. A Keki (Ezequiel Piovi) lo conocí en Arsenal, pude hablar con él. Me recomendó el club cuando empezaron a llamar y la verdad que también muy agradecido a él”, agregó el argentino de 25 años.

Sobre si estará listo para saltar a la cancha contra 9 de Octubre, en el arranque del 19 de febrero, Cruz Kaprof indicó que será decisión del cuerpo técnico.

“Eso seguramente lo van a saber los médicos, los kinesiólogos, el PF, el DT. Por lo que me dijeron de la altura, a algunos jugadores les cuesta, a otros no. No hay que pensar en eso. Yo voy a entrenar, si estoy bien seguramente voy a jugar. Y si no esperaré una semana, dos semanas, lo que me digan los Profes”.

Por lo pronto, este miércoles, Juan Cruz Kaprof realizó trabajos en el borde de cancha del estadio de Liga, donde los albos jugaron un amistoso contra Independiente del Valle.

