Juez rechaza anular por defecto de forma el juicio al príncipe Andrés

Un juez de Nueva York rechazó anular por un defecto de forma el proceso judicial iniciado contra el príncipe Andrés de Inglaterra, acusado de abuso de menores por la australiano-estadounidense Virginia Giuffre, como había solicitado la defensa del miembro de la familia real británica.

El juez Lewis Kaplan, del tribunal del distrito sur de Nueva York, denegó este viernes la petición en la que se argumentaba que esa corte no tenía jurisdicción sobre el caso puesto que la demandante, alegaban los letrados del duque de York, no reside en Colorado, como ella ha afirmado, sino en Australia.

En la última decisión de Kaplan, el togado estima que Giuffre ha presentado suficientes documentos que acreditan su residencia en Colorado y exige una respuesta de los abogados del príncipe Andrés para el próximo martes, 4 de enero.

Por su parte, los abogados de Giuffre solicitaron documentos que acrediten la «incapacidad de sudar» que el hijo de Isabel II alegó como «coartada» para negar que conocía a la demandante. Guiffre había detallado en una entrevista que el duque de York había sudado profusamente en uno de sus encuentros.

Giuffre, de 38 años, sostiene que fue traficada sexualmente por el financiero Jeffrey Epstein y su mano derecha, Ghislaine Maxwell. Y que a raíz de ello sufrió abusos por parte del príncipe Andrés cuando tenía 17 años en Londres, Nueva York y en una isla privada de Epstein en el Caribe.

La mujer interpuso una demanda por la vía civil contra el príncipe británico en agosto pasado en Nueva York, acogiéndose a la Ley de Víctimas Infantiles, del que se celebrará una vista previa oral el próximo 4 de enero; la primera desde que Maxwell fuera declarada culpable de tráfico sexual el pasado miércoles en un juicio estrechamente relacionado al de Giuffre.

My soul yearned for justice for years and today the jury gave me just that. I will remember this day always.



Having lived with the horrors of Maxwell’s abuse, my heart goes out to the many other girls and young women who suffered at her hands and whose lives she destroyed.

