Jugador del PSG da positivo a coronavirus

1 0

Tiempo de lectura: 1 Minutos, 50 Segundos

El París Saint Germain (PSG) anunció que uno de sus jugadores dio positivo en los test de coronavirus a los que se sometió la plantilla este domingo coincidiendo con la vuelta a los entrenamientos tras la pausa navideña.

En su cuenta de Twitter, el club francés indicó que el futbolista -del que no dio la identidad- va a cumplir con el aislamiento y está sometido «al protocolo sanitario apropiado». Según el sitio de información RMC Sport, se trata del exblaugrana Rafinha.

La sesión de entrenamiento de este domingo fue también la primera con el argentino Mauricio Pochettino al frente del banquillo; un día después de que se hiciera oficial su fichaje en sustitución del alemán Thomas Tuchel.

El técnico argentino (48 años) llegó a las instalaciones del PSG después de las 10.00 locales (9.00 GMT) en una furgoneta negra, acompañado en particular de su hijo, Sebastiano, que será el nuevo preparador físico.

A primera hora de la tarde empezaron a llegar los jugadores. Pero Neymar no participó en la sesión de entrenamiento colectivo porque aunque su estado físico ha mejorado de su lesión, todavía no lo suficiente y probablemente no se alineará en el primer partido de liga del año del club parisino, programado el próximo miércoles en Saint-Étienne.

Minutos después el PSG informó que uno de sus jugadores dio positivo a coronavirus sin revelar la identidad.

El equipo de la capital francesa disputará su primer partido de liga del año el próximo miércoles en el campo del Saint-Étienne. Luego se enfrentará el sábado al Brest y al Olympique de Marsella el día 13 en el Trofeo de los Campeones.