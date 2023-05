Edgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso, habló sobre el proceso de juicio político al Primer Mandatario. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este martes 9 de mayo de 2023, aseguró que no se ha descartado ninguna alternativa para solucionar la crisis política en el Ecuador.

El jurista indicó que se encuentran atentos a las actuación en la Asamblea Nacional para responder. «El Presidente de la República tiene sobre su escritorio varias alternativas listas», aseguró.

Además, señaló que durante el proceso se ha violentado lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Judicial porque no se ha puesto en conocimiento el informe motivado, presentado el 6 de mayo del 2023, previo a que sea convocado el Pleno de la Asamblea.

Neira también enfatizó que no existe la posibilidad de presentar dos informes, ya que los asambleístas de oposición debían incluir sus posturas en el documento elaborado en la Comisión de Fiscalización. Tener “dos informes no es una posibilidad en la ley. Eso no existe y sería violentar una garantía del debido proceso que viciaría de nulidad el enjuiciamiento al Presidente”, sostuvo.

Asimismo, el abogado de Lasso dijo que no se está respetando el procedimiento establecido para llevar a cabo el juicio político contra el Primer Mandatario tanto en la Ley de la Función Legislativa como en la Constitución. «Tratan de tomar una norma haciendo una aplicación analógica a los procesos de enjuiciamiento político», aseguró.

Sobre la respuesta de Lasso a un posible juicio político, el abogado indicó que no descarta ninguna alternativa establecida en la ley. Neira indicó que ya se ha pedido la intervención de la Corte Constitucional porque su fallo se ha incumplido a lo largo de todo el procedimiento.

“El Presidente de la República va a dar la batalla dentro del marco de la institucionalidad con esta defensa jurídica», enfatizó al detallar que, incluso, se presentará ante el Pleno de la Asamblea si se ha cumplido con lo establecido en la ley.

Sin embargo, el abogado considera que este proceso debería archivarse porque «no se ha cumplido con el procedimiento reglado en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa». Y cree que «por decencia y honestidad», los asambleístas deberían tomar esta decisión.

Finalmente, manifestó que el Presidente solo podrá ser enjuiciado por lo que consta en el dictamen de la Corte Constitucional. Además habló sobre la posibilidad de aplicar la muerte cruzada. Dijo que esta opción «les incomoda mucho en las filas de la oposición pero es una alternativa constitucional que si el Presidente la ejerce deberá cumplirse con todas las consecuencias»

