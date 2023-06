Julia Zaragocin fue encontrada sin vida, tras dos semanas desaparecida

Julia Zaragocín, una mujer de 68 años, fue encontrada sin vida, tras dos semanas de estar desaparecida. Así lo confirmó la Policía Nacional este 31 de mayo de 2023. Zaragocín sufría de alzheimer fue vista por última vez, la mañana del miércoles 17 de mayo, en la Pulida, un barrio en el norte de Quito. Su familia llevaba varios días buscándola.

Personal de la Dinased y el Cuerpo de Bomberos de Quito localizó el cuerpo de la mujer en un terreno baldío en Cochapamba, también en el norte de la capital. Carlos Fuertes, jefe de Policía del Distrito Eugenio Espejo, dijo que se logró encontrar a Zaragocín gracias al seguimiento de cámaras de seguridad y haciendo un barrido por los bosques del sector.

La Policía dijo que no se conoce la causa de su muerte y que Criminalística se encargará de las respectivas investigaciones. Fuertes aseguró que no se trata de una muerte violenta ya que no tiene signos de agresión física o de otra índole.

Sin embargo, familiares de la mujer piden que las investigaciones continúen ya que tienen muchas dudas. El nieto de Zaragocín dice que quieren saber por qué si el cuerpo estaba «a menos de cinco metros de la vista de la gente» , pasó tantos días en el lugar.

Además, el joven dijo que hay «un dato perturbador» y es que su abuela fuera encontrada sin sus prendas inferiores. «Estaba a un lado de ella, entonces no es normal», aseguró. Tras las respectivas pericias en el lugar, el cuerpo de Julia Zaragocín fue trasladado hacia medicina legal para la respectiva autopsia.

