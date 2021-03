La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha sido designada por Joe Biden para gestionar el flujo migratorio en la frontera del país con México, la cual aumentó desde el cambio de gobierno. La situación fue calificada como ‘desafiante’ por la misma funcionaria.

Medios locales aseguran que existe una crisis humanitaria y política en la frontera. Por esto, Harris apunta a trabajar con México y los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala)

.@POTUS asked me to lead our diplomatic work with Mexico, El Salvador, Guatemala, and Honduras. To address the situation at the southern border, we have to address the root causes of migration. It won’t be easy work—but it's necessary.