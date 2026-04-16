Alias 'Frenillo', cabecilla de Mafia 18, murió al lanzarse de un edificio en el Puerto Santa Ana

Alias 'Frenillo' se lanzó de un edificio en Puerto Santa Ana, en Guayaquil.

Jeremy Zambrano, alias ‘Frenillo’ y presunto cabecilla del grupo delictivo organizado Mafia 18, murió la mañana de este jueves 16 de abril del 2026. El hombre se lanzó del décimo piso de un edificio durante un operativo policial.

Pablo Dávila, comandante General de la Policía Nacional, indicó que alias ‘Frenillo’ saltó desde un edificio de Puerto Santa Ana, para evitar ser detenido. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el hecho.

"Estábamos a punto de capturarle y procede a lanzarse desde el noveno/décimo piso de este edificio", detalló el jefe policial a Teleamazonas.

¿Quién era alias 'Frenillo'

Dávila confirmó que en enero del 2024, el hombre fue capturado en La Floresta, en Guayaquil, pero un juez dictó medidas sustitutivas, por tenencia de armas. Alias ‘Frenillo’ era hijo de George Samir

El uniformado indicó que alias 'Frenillo' se encontraba solo en el departamento en el momento del operativo. La Policía Nacional levantó indicios en el lugar desde el que se lanzó.