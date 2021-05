Kante es elegido como el mejor jugador de la final de la Champions League

El francés N’Golo Kante, centrocampista del Chelsea, ha sido declarado mejor jugador de la final de la Liga de Campeones en la que su equipo ha logrado su segundo título al imponerse por 1-0 al Manchester City.

De nuevo el internacional galo, como en las rondas precedentes, dio una exhibición física y futbolística para afianzar a su equipo en Do Dragao y formó una gran pareja en la medular con Jorginho, según los observadores técnicos de la UEFA John Peacock y Patrick Vieira.

Kante releva en el palmarés de este premio a su compatriota Kingsley Coman, extremo del Bayern Múnich, elegido el mejor de la pasada final.

Mejores jugadores de las últimas finales de la Champions League son:

Este sábado 29 de mayo, Chelsea logró la segunda Liga de Campeones en su historia, con una participación impecable de Kante. La primera en la temporada 2011-12 ante el Bayern Múnich.

Además, el fútbol inglés logra su decimocuarto título y se situa a cuatro del español gracias a los trece cetros del cuadro blanco y a los cinco del Barcelona.

Tonight we light up Stamford Bridge for our fans because we are once again the Champions of Europe! 🙌#UCLFinal https://t.co/PZ7x0eNC6r