Kanye West alaba a Hitler, niega el Holocausto y hace comentarios antisemitas

El rapero estadounidense Kanye West, que actualmente responde al nombre de Ye, alabó a Adolf Hitler en una entrevista publicada este 1 de diciembre del 2022 en el blog de extrema derecha «Infowars», donde también negó la existencia del Holocausto y realizó comentarios antisemitas.

West apareció con el rostro complemente cubierto con un pasamontañas y las manos tapadas con guantes en esa entrevista transmitida en «streaming» en «Infowars«, del locutor y propagador de teorías conspiratorias Alex Jones.

El rapero estadounidense en streaming en Infowars. Captura de pantalla.

«No eres Hitler, no eres nazi», comenzó Jones, a lo que el rapero contestó que ve «cosas buenas» sobre el dictador.

«Todos los seres humanos tienen un valor que traer a la mesa, especialmente Hitler», dijo Kanye West en otro momento de la entrevista.

Más adelante el cantante matizó que en realidad no le interesa tanto Hitler, pero que lo considera «un tipo genial», con un «atuendo genial» y que era un «gran arquitecto».

Antes de una pausa publicitaria, Jones le dijo que tenía un fetichismo hacia Hitler, a lo que el artista contestó: «Me gusta Hitler«.

Aseguró que «lo que pasó no fue un Holocausto, miremos los hechos sobre eso. Hitler tiene muchas cualidades positivas». Además, negó que el dictador matara a seis millones de judíos, «eso es fácticamente incorrecto».

En otro instante el rapero indicó que no le gusta que se ponga la palabra «malvado» junto a nazi: «Me gusta la gente judía, pero también me encantan los nazis«.

BREAKING: Kanye West just came out as a Nazi! #DramaAlert pic.twitter.com/gsZqU6CZOQ — KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) December 1, 2022

POLÉMICAS DECLARACIONES

Protagonista desde hace años de titulares tanto por su música, su marca de moda o su vida personal como por sus recurrentes salidas de tono, un Kanye West más desatado que nunca ha hecho saltar en las últimas semanas todas las alarmas por una retahíla de comentarios racistas y antisemitas.

Esos comentarios han hecho que el artista haya perdido millones de dólares en contratos con marcas, que han cancelado los acuerdos que tenían con el rapero.

Ye estuvo la semana pasada en la residencia del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) en Mar-a-Lago (Florida) junto con el nacionalista Nick Fuentes, conocido por sus posturas antisemitas, en una cena que ha sido criticada por sectores del Partido Republicano.

De hecho, Fuentes apareció con West en la entrevista en Infowars de este jueves.

Con información de EFE