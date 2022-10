La gigante marca de ropa y accesorios Adidas rompió relaciones este martes 25 de octubre de 2022 con Kanye West, el rapero estadounidense también conocido como ‘Ye’ con el que tenía un millonario contrato. La tajante decisión se concretó luego de las polémicas declaraciones en el podcast Drink Camps, del rapero N.O.R.E. y el disc-jokey DJ EFN.

Las críticas hacia West llevan meses generándose en distintas redes sociales. Principalmente se lo señaló por lanzar una serie de mensajes racistas contra la comunidad judía. Por este motivo sus cuentas de Twitter e Instagram fueron suspendidas.

Uno de los mensajes, recogidos por la BBC, decían: «Tengo un poco de sueño esta noche, pero cuando me despierte voy a hacer death con 3 en GENTE JUDÍA». La frase ‘death con 3’ fue un aparente error de escritura del término militar «Defcon», un sistema de defensa estadounidense. La frase en conjunto implicaría una amenaza antisemita.

Un hecho más reciente sucedió en este mes, cuando el también productor musical reiteró su posición de que los judíos controlan los medios de comunicación. «No es discurso de odio, es la verdad», dijo y agregó que también son los dueños del voto negro en Estados Unidos. Los afroamericanos famosos «tiene que tener un manager judío, o están en un equipo de baloncesto judío, o hacen una película para una plataforma judía como Disney».

