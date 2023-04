Karol G se molesta por una foto publicada en una revista

La bella cantante colombiana Karol G publicó un post en su cuenta de Instagram este jueves 6 de abril de 2023 en el que criticó a la revista estadounidense GQ por publicar en la portada una fotografía suya que fue retocada.

Aparentemente, Karol está descontenta pues en la fotografía no luce su belleza natural y se observa un evidente cambio en su rostro.

«No sé ni por dónde empezar este mensaje…», escribió. «Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural.», continuó.

La cantante de 32 años agradeció a la revista por haberla seleccionado como imagen para su portada. Sin embargo, criticó que divulgaran la imagen sin tomar en cuenta que ella estaba en desacuerdo con los ajustes realizados a su físico.

De igual forma, en su mensaje aprovechó para criticar a la industria que impone cánones de belleza y estereotipos inalcanzables.

«Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad».

