Desde que Karol G terminó con el puertorriqueño Anuel AA no se le ha vinculado con nadie más, hasta que llegó Feid. Los dos cantantes colombianos grabaron ‘Friki’ en diciembre de 2021 y luego fueron vistos en julio de 2022 saliendo de una cena romántica en Madrid (España). Desde ahí empezaron las especulaciones.

Los fanáticos se han vueltos cazadores de pistas para confirmar que ‘La Bichota’ y ‘El Ferxxo’ son novios. Por ello han regresado a ver al nuevo álbum de la colombiana titulado ‘Mañana será bonito’. ¿Qué pistas hay?

Para empezar una de las canciones se llama ‘Tus gafitas’, lo que sería una clara referencia a uno de los accesorios de marca Oakley que Feid ha vinculado a su peculiar estilo. Resulta que el video de la canción se compone de un dibujo de unas gafas verdes, color que también es característico del reguetonero paisa.

‘Tus gafitas’ es para Feid

Si evaluamos la letra de la canción, la colombiana habla de una atracción que va aumentando con el paso del tiempo y se hace evidente en los encuentros que tienen. “Ey, te pienso cada una de mis noches (Ey) Solo quiero que el tiempo pase pa’ volverte a ver. Dejaste tus gafitas en mi coche. Las tengo aquí pa’ recordar lo bien que se te ven”, se escucha en la primera parte.

“Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar. Es obvio que me gustas y no lo puedo esconder. Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás. No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer”, continúa.

Otra de las pistas contundentes sería un reciente video publicado por Karol G en TikTok. Ella baila al ritmo de su nuevo sencillo musical, pero en un punto del audiovisual hace el mismo baile que hace Feid en uno de sus conciertos.

A esto se le suma que Feid fue parte de la composición del nuevo álbum de Karol G y hasta fue fotografía junto con el demás equipo musical. Si bien ambos no han hecho oficial ningún noviazgo, usuarios en redes sociales ya sacan sus conclusiones y aseguran que ellos son pareja y tienen un vínculo que va más allá de la amistad.

