Kendry Páez ya es del Chelsea ¿cuánto recibirá IDV?

El acuerdo para el traslado de la joven promesa ecuatoriana, Kendry Páez, al Chelsea está cerrado. Así lo dio a conocer Fabrizio Romano, periodista especializado en revelar fichajes internacionales, este martes 2 de mayo del 2023.

«Entiendo que todos los documentos están firmados para el acuerdo de Kendry Páez-Chelsea. El centrocampista nacido en 2007 se incorporará en 2025», escribió en su cuenta de Twitter. Además reveló que el contrato es de larga duración y por «una cuota cercana a los 20 millones de euros (22 millones de dólares) a Independiente del Valle, pero la mayor parte en complementos».

El tricolor solo podrá llegar al conjunto londinense al cumplir los 18 años como lo dispone el reglamento de la FIFA. Con este acuerdo, los derechos deportivos del ecuatoriano cambiaron al Chelsea, pero seguirá en Independiente del Valle hasta cumplir la mayoría de edad.

El futbolista de 15 años fue vinculado a los leones azules en febrero de este año y con su desempeño en el Sudamericano sub-17 confirmó las aspiraciones del club. En este campeonato, el guayaquileño lideró la tabla de asistencias, con seis pases de gol realizados, y fue una pieza clave en las victorias de Ecuador.

Mientras que en el Independiente del Valle debutó en la primera categoría el 25 de febrero con un gol. El partido se jugó ante Mushuc Runa y los rayados vencieron 3-1 en el global, desde entonces su rendimiento ha sido soñado.

Understand all documents are signed for Kendry Páez-Chelsea deal. 🔵🇪🇨



◉ 2007-born midfielder will join #CFC in 2025.



◉ Long term contract signed, waiting on club statement.



◉ Fee close to €20m to Independiente del Valle — but main part in add-ons.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/bND7esveom