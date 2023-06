¡OFICIAL! Chelsea de Inglaterra ficha al ecuatoriano Kendry Páez

Independiente del Valle y Chelsea Football Club, hacen oficial el fichaje del mediocampista ecuatoriano Kendry Páez al fútbol de Inglaterra. Este lunes 5 de junio de 2023, ambos clubes compartieron en sus redes sociales el acuerdo por la joya ecuatoriana.

El Chelsea ha llegado a un acuerdo para cerrar el vínculo con el ecuatoriano de 16 años y se unirá al club cuando cumpla la mayoría de edad. Mientras tanto el juvenil continuará su carrera en el país vistiendo la camiseta del Independiente del Valle. El club ecuatoriano informó que su traspaso se hará en la temporada 2025-2026.

Kendry a su corta edad «ha forjado una reputación en Sudamérica como uno de los jóvenes talentos más brillantes y creativos, gracias a su combinación de habilidosos regates junto con la visión y la técnica para abrir defensas con su paso», así lo describe el club inglés en su comunicado oficial.

El joven futbolista ya ha disputado el campeonato ecuatoriano, Copa Libertadores, Sudamericano Sub-17, donde fue figura. Y recientemente jugó la Copa del Mundo Sub-20, donde ratificó su calidad y gran condición en el campo de juego.

«Páez llamó la atención al encontrar la red en su debut absoluto con su club este año, convirtiéndose en el debutante y goleador más joven en la máxima categoría ecuatoriana», añade el Chelsea.

En el recorrido profesional que hace el club inglés destaca el reconocimiento que tuvo Kendry al ser nombrado como el mejor talento en el Trofeo Next Generation 2022, un prestigioso torneo juvenil en Austria con clubes de todo el mundo.

Chelsea Football Club has agreed a deal to sign teenage midfielder Kendry Paez from Independiente del Valle! ✍️