Kendry Páez, ‘la joya ecuatoriana’ que está cerca de llegar al Chelsea

El club inglés Chelsea FC estaría interesado en contratar al talentoso mediocampista de 15 años, Kendry Páez. Él es jugador de Independiente del Valle (IDV) y varios clubes de Europa lo pretenden. Algunos como Manchester United, Newcastle o Borussia Dortmund siguen los pasos del futbolista juvenil nacido en Guayaquil.

Páez nació en 2007 y es una de las promesas del fútbol sudamericano. El talentoso mediocampista, que ha hecho su carrera deportiva en las inferiores de Independiente del Valle, ya destacó tanto en su club como en la selección. Con Independiente brilló para el fútbol internacional como el mejor jugador del torneo juvenil Next Gen, desarrollado en Austria, donde el equipo ecuatoriano fue invitado.

En la selección ecuatoriana, Páez ya hizo su debut con la Sub 17. Disputó cinco partidos oficiales y anotó tres goles. El joven futbolista, seguramente será parte de la convocatoria para el Sudamericano Sub17, que se jugará en Ecuador. Con el IDV ya hizo su debut profesional en el primer equipo, en la presentación oficial de los ‘rayados’, que se dio en un encuentro amistoso frente a Guayaquil City .

Páez podría llegar al conjunto londinense. Sin embargo, su salida no sería inmediata debido a que el reglamento de la FIFA dispone que el jugador juvenil podría hacer su incorporación a su nuevo club al cumplir los 18 años. Por lo tanto, si se completa su fichaje, los derechos deportivos del ecuatoriano cambiarían de dueño, pero seguiría en Independiente del Valle hasta cumplir la mayoría de edad.

«Chelsea se acerca a un acuerdo verbal con Independiente del Valle para fichar a la joya ecuatoriana Kendry Páez, un acuerdo a punto de completarse. Mediocampista nacido en 2007, uno de los mejores talentos de Sudamérica, Kendry podrá incorporarse al Chelsea cuando cumpla 18 años», escribió Fabrizio Romano en sus redes sociales. El periodista deportivo italiano es reconocido por especializarse en fichajes europeos.

EXCL: Chelsea are closing in on verbal agreement with Independiente del Valle to sign Ecuadorian gem Kendry Paez — deal close to be completed. 🚨🔵🇪🇨 #CFC



Midfielder born in 2007, one of the best talents in South America, Kendry will be able to join Chelsea when he will turn 18. pic.twitter.com/mM6vJORa8n