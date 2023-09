Kevin Rodríguez jugará en el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica

El ecuatoriano Kevin Rodríguez enfrentará un nuevo reto en Bélgica. El Royale Union Saint-Gilloise oficializó el fichaje del futbolista de 23 años este viernes 1 de septiembre del 2023 con un emotivo video en redes sociales.

Rodríguez llega procedente del Independiente del Valle, donde militaba desde enero de este año. Allí marcó cinco goles en 25 partidos y marcó en la Copa Libertadores. El tricolor firmó un contrato hasta el 2027, en el que se incluye una opción por una temporada adicional.

La transferencia del delantero se dio por cuatro millones y los rayados se quedarán con el 20% de los derechos para futuras transferencias.

El Independiente del Valle compartió un video con sus mejores momentos en el club para despedirlo. «Atrévete a caminar, y a dar un gran paso. Porque en el camino verás la gran huella que dejaste. Gracias por todo Kevin. Éxitos en tus próximos retos», escribió el club ecuatoriano.

De igual manera, el Royale Union Saint-Gilloise le dio la bienvenida de la misma forma, donde destacó su paso por ‘La Tri’ y acompañó el clip con la siguiente frase: «Esta es toda una historia».

Él inició su carrera en Imbabura SC, de la segunda división. Su desempeño llamó la atención del entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien lo convocó a la Selección ecuatoriana de fútbol y posteriormente lo llevó al Mundial de Catar 2023.

Además, Kevin Rodríguez está convocado para los partidos ante Argentina y Uruguay, que se disputarán el 7 y 12 de septiembre del 2023 por las eliminatorias sudamericanas.

This is quite a story. 🇪🇨



Striker Kevin Rodriguez joins Union SG on a 4+1-year deal.



¡Bienvenido, Kevin! pic.twitter.com/rBAo8jtSyk