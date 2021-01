Kim Kardashian elimina la foto que la mostraba sin su anillo de bodas

Kanye West y Kim Kardashian, que forman una de las parejas más populares y poderosas del mundo del espectáculo, se encuentran al borde del divorcio, según varias noticias publicadas por la prensa del corazón en Estados Unidos.

La información más contundente de las desveladas hoy sobre Kardashian y West correspondió a Page Six, que aseguró que el divorcio es «inminente».

Este portal especializado en noticias de famosos sostuvo también que Kardashian ha contratado a Laura Wasser, una conocida abogada que, entre otras celebridades, representó a Angelina Jolie cuando se divorció de Brad Pitt.

Resulta que, en medio de esta noticia, la estrella de ‘KUWTK’ compartió una serie de fotos en Instagram que la mostraban sin su anillo de matrimonio.

Una de ellas es la más reciente imagen en la que promociona su nueva línea de SKIMS, misma que curiosamente desapareció de Instagram, aunque aún permanece en Twitter, hecho que ha desatado un sinfín de teorías en las redes sociales.

JUST DROPPED: @SKIMS Body Basics. Give new life to your top drawer with breathable, crisp cotton foundations. Shop Body Basics now in 7 styles, 5 colors, and sizes XXS – 4X at https://t.co/Qsy51Sl2Sd and enjoy free shipping on domestic orders over $75. pic.twitter.com/mYrZ0laL7o