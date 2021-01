Kanye West y Kim Kardashian se asoman al divorcio, según la prensa de EE.UU.

0 0

Kanye West y Kim Kardashian, que forman una de las parejas más populares y poderosas del mundo del espectáculo, se encuentran al borde del divorcio, según varias noticias publicadas hoy por la prensa del corazón en Estados Unidos.

La información más contundente de las desveladas hoy sobre Kardashian y West correspondió a Page Six, que aseguró que el divorcio es «inminente».

«Lo están llevando de forma discreta pero se acabó», dijo una de las fuentes anónimas de Page Six.

Este portal especializado en noticias de famosos sostuvo también que Kardashian ha contratado a Laura Wasser, una conocida abogada que, entre otras celebridades, representó a Angelina Jolie cuando se divorció de Brad Pitt.

Matrimonio

Kardashian se casó con West en 2014, ha triunfado en la televisión con «Keeping Up with the Kardashians». Es una de las celebridades más populares en las redes sociales (tiene 198 millones de seguidores en Instagram).

Los rumores en torno al matrimonio de West y Kardashian se sucedieron a lo largo de 2020, especialmente por el extravagante anuncio de West de que quería optar a la presidencia de Estados Unidos.

Comportamiento errático

Las desconcertantes aspiraciones políticas de West unidas a un comportamiento muy errático e impredecible en las redes sociales han hecho sonar las alarmas en torno a la salud mental del rapero.

Varios medios aseguraron en los últimos meses que Kardashian y West hacían ya vidas separadas y que su crisis tenía difícil solución.

El rapero de 43 pasó las fiestas de fin de año en su rancho de Wyoming. Este habría sido un pedido de Kardashian para tomar distancia y empezar a preparar el trámite del divorcio.

Kim habría tenido suficiente este año tras varios escándalos por parte del cantante, con su intento de postularse a la presidencia estadounidense. Además, en un mitin la exhibió al revelar que ella tenía en mente abortar a la primera hija de la pareja, North.

La fortuna de Kanye

En abril, Kanye fue foco de atención luego de que la revista Forbes le dedicara un artículo para anunciar su nuevo estatus como billionaire (milmillonario), con una fortuna estimada en 1.3 mil millones de dólares.

La publicación habría surgido a partir de una queja del mismo artista al no ser considerado en la lista de milmillonarios de la revista, por lo que él mismo se encargaría de entregar su información financiera para el cálculo de sus ganancias.

Sin embargo, tras la estimación de la revista, West arremetió en contra la revista económica y les reprochó que “no son mil millones. Son 3.3 mil millones (los que tengo), nadie en Forbes sabe contar”, reprochó al autor de la publicación.

Y es que sus incursiones en el mundo de la moda con Yeezy L.L.C., Yeezy Apparel L.L.C. y Yeezy Footwear L.L.C. le habrían reportado 50 millones de dólares cada una. Además, con sus acuerdos de colaboración con Adidas y Nike se habría embolsado entre 30 y 75 millones.

¿Cuánto tiene Kim?

El pasado 30 de junio, Kanye West anunciaba en Twitter que Kim Kardashian, había superado la barrera de los mil millones de dólares de ganancias.

“Estoy tremendamente orgulloso de mi preciosa esposa Kim Kardashian West por convertirse oficialmente en multimillonaria. Has superado las tormentas más locas y ahora Dios brilla sobre ti y sobre nuestra familia. Me sentía tan bendecido por la vida. Te queremos”, escribía el 30 de junio junto a una foto de tomates y rosas, en un mensaje que acumula casi 150.000 Me gusta.

Sin embargo, Forbes volvió a bajar las estimaciones de la pareja y recalcar que no son tan multimillonarios.

La noticia saltó porque la estrella vendió parte de su línea de belleza, llamada KKW, a una de las multinacionales más poderosas, Coty.

Kardashian anunció a finales de junio que había firmado un acuerdo por el que vendía una participación del 20% de su compañía a esta empresa por 200 millones de dólares, más de 178 millones de euros, lo que implicaba que la marca, que creó hace solo cuatro años, ya está valorada en unos 1.000 milllones de dólares, más de 890 millones de euros. Además, la empresaria y Coty no sólo fabricarán maquillaje, como hasta ahora, sino que desarrollarán líneas de uñas o de cabello, hasta ahora inexploradas.

¿Cuánto se repartirán?

Se ha estimado que gracias a un acuerdo prenupcial de la pareja, la socialité recibirá un millón de dólares por cada año de matrimonio hasta llegar a un tope de $10 millones.

La mansión que la pareja posee en Bel Air, así como todos los regalos y joyas que el cantante le dio a la empresaria durante su matrimonio también se las quedaría ella.

Toda las ganancias que Kardashian llegue a generar por sus negocios no serán divididos entre los esposos.

West nombró a Kardashian en una de las pólizas de seguro de vida que tiene, valorada en $20 millones de dólares, como beneficiaria de por vida, incluso si llegaran a separarse.

La pareja no creó acuerdos respecto a la custodia de sus hijos a pesar de que ya tenían a North, cuando consumaron su matrimonio. No está claro que con tres hijos más la suma vaya a cambiar.

Con información de EFE e Infobae.com