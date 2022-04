No es lo que crees. O al menos no por lo que llegaste a este artículo. Resulta que la modelo y superestrella de televisión, Kim Kardashian, se encuentra promocionando su nueva serie «The Kardashians», próxima a estrenarse el 14 de abril en la plataforma de streaming ‘Hulu’.

En el teaser de la serie, el cual debutó en el programa «Jimmy Kimmel Live!» este miércoles, Kim habló sobre sus hábitos de limpieza siendo madre de cuatro niños. Y bromeó afirmando que arreglar la sala de juegos de sus pequeños la pone ‘caliente’. “Estoy loca”, apuntó luego de reprochar que el público de sus series no ve en pantalla como le toca limpiar el desastre que hacen sus hijos.

Con una risa, Kardashian agregó, «Cualquier mamá obtendrá eso! (ponerse caliente)”, Imaginen tener una sala de juegos limpia? Oh, Dios mío. Al igual que se puede dormir por la noche”. A Kim se le unieron las hermanas Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y Kendall Jenner, así como la mamá Kris Jenner para una aparición nocturna.

Kimmel preguntó a la familia sobre las cosas que podrán hacer en Hulu y que no podían hacer en la televisora E!, en la que se emitió la serie «Keeping Up With the Kardashians» y que terminó el verano pasado después de 20 temporadas. «En realidad creo que es más estricto porque es [propiedad de] Disney,» respondió Kim. «Así que, no podemos decir la palabra con F (refiriéndose a ‘Fuck’, que en español se traduce como mierda)”.

Actualmente, Kim Kardashian tiene una relación sentimental con el actor y comediante Pete Davidson, de 28 años de edad. Ambos comenzaron a salir luego de que la superestrella solicite el divorcio de Kanye West en febrero de 2021. Los ex comparten cuatro hijos: North, de años 8, Saint, de 6, Chicago, de 4 y Psalm, de 2 años.

Fuente | Page Six/The New York Post