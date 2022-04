Will Smith renuncia a la Academia tras la bofetada en los Óscar

Will Smith anunció su renuncia como miembro de la institución que otorga los premios Óscar.

Esto, después de golpear al comediante Chris Rock durante la ceremonia del domingo, según un comunicado difundido este viernes.

«Estoy renunciando a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier consecuencia que la directiva considere apropiada», escribió el actor en el texto publicado por la revista Variety.

“I betrayed the trust of the Academy. I deprived other nominees and winners of their opportunity to celebrate and be celebrated for their extraordinary work. I am heartbroken.” https://t.co/2CgbhGmtNs