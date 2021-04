El celebridad transgénero Caitlyn Jenner, perteneciente al clan Kardashian, anunció este viernes que se postulará como candidata para gobernar el estado de California. Su presentación correrá por el Partido Republicano y, de lograrse, se convertiría en la primera estadounidense ‘trans’ en lograr un alto cargo en el país.

De acuerdo con Jenner, desde que llegó a California, hace 50 años, se sintió como en casa, ya que cualquier persona, en dicho lugar «sea cual sea su pasado o su condición, puede convertir sus sueños en realidad». Sin embargo, en la última década la «luz» del Golden State se ha visto «reducida» por la gestión de un partido (el demócrata) que antepone la política al progreso y a los intereses de la gente».

I’m in! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D