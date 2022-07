Casi 20 años después de la emisión de su último capítulo, Marta Kauffman, una de las creadores de la exitosa serie ‘Friends’, dice que se siente avergonzada por la falta de diversidad en la comedia. Su posición en nueva y fue expuesta en una reciente entrevista para Los Ángeles Times.

Kauffman dijo que inicialmente había pensado que la gente estaba apuntando injustamente a la comedia de situación sobre su falta de diversidad. Sin embargo, explicó que ella «aprendió mucho en los últimos 20 años.» «Admitir y aceptar la culpa no es fácil», dijo Kaufman. «Es doloroso mirarse al espejo. Me avergüenza no haberlo sabido hace 25 años.»

‘Friends’ se estrenó en 1994 y se acabó en 2004. El elenco estuvo conformado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer. En los recientes años, las críticas hacia la comedia por la falta de personajes afroamericanos u otras razas.

En 2020, Schwimmer le dijo a The Guardian que estaba «muy consciente de mi privilegio como hombre blanco heterosexual». Además aseguró que «Friends» sucedió durante un tiempo «pre-despertado», cuando la historia no era tan inclusiva.

«Tal vez debería haber un ‘Amigos’ totalmente negros o un ‘Amigos’ totalmente asiáticos», dijo Schwimmer, quien interpretó contra Ross durante 10 temporadas. «Pero yo era muy consciente de la falta de diversidad y yo hice campaña durante años para tener Ross fecha mujeres de color. Una de las primeras novias que tuve en el programa fue una mujer asiático-americana, y más tarde salí con mujeres afroamericanas. Ese fue un empujón muy consciente de mi parte.»

Kauffman, por su parte, dijo que llegó a entender mejor el racismo sistémico en Estados Unidos después del asesinato de George Floyd. Y en consecuencia, las quejas sobre el programa. Por ello ofreció cerca de $ 4 millones a su alma mater, la Universidad de Brandeis en Boston, para el establecimiento de una cátedra en el departamento de estudios africanos y afroamericanos de la escuela.

Desde que se anunció la donación, Kauffman dijo que ella «no ha conseguido nada más que amor”. «He recibido un montón de correos electrónicos y mensajes de texto y mensajes que no han sido más que un apoyo. He recibido una gran cantidad de ‘Ya es hora’. No de una manera mala. Es solo que la gente reconoce que hace tiempo que debería haberse hecho”, agregó.

