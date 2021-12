La emotiva despedida de Albita de MasterChef Ecuador

Un nuevo reto de eliminación llevó al límite a los participantes de MasterChef Ecuador. En esta ocasión tuvieron que cocinar cerdo. Los chefs les dieron a los cocineros 45 minutos para preparar una entrada y 30 minutos para un plato fuerte

Klever fue quien decidió con qué parte del cerdo cocinaría cada participante.

#MasterChefEcuador | Klever podrá aprovechar la ventaja deescoger los ingredientes con los que cocinará. pic.twitter.com/koJ1pECskQ — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 11, 2021

Mientras se preparaban para cocinar, Albita sufrió una fuerte caída que preocupó a sus compañeros. “Como dicen, en la vida nunca falta un suelazo. Me caí y todas las ideas se dispersaron”, dijo.

#MasterChefEcuador | Albita sufre una aparatosa caída en pleno reto y esto le está dificultando un poco su trabajo. pic.twitter.com/bbT7AQ8dcx — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 11, 2021

Al presentar su entrada a los jueces, Albita recibió varias críticas, entre ellas, el uso champiñones de lata para su preparación

Tras probar el plato el chef Rausch le dijo a Albita: “Si usted viene aquí, a que yo le tenga lastima, o ellas, no le vamos a tener”. Mira en el siguiente video su respuesta

#MasterChefEcuador | Albita tiene muchos problemas con su primer plato definitivamente deberá tener un buen plan para el plato fuerte. pic.twitter.com/xRyiBkh7ND — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 11, 2021

Tras la primera parte del reto, los cocineros que subieron al balcón fueron Cesar, Daniela y Klever.

En la segunda parte de la competencia, el resto de participantes tuvieron que cocinar su plato fuerte.

Al pasar al atril, Lee presentó una salsa de maní que no convenció al chef Rausch y un cerdo muy seco.

#MasterChefEcuador | Lee decide arriesgarse preparando una salsa de maní para acompañar a su chuleta pero tiene algunos errores y su carne está seca. pic.twitter.com/Ln4dzWPjaZ — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 11, 2021

Pero los problemas para Albita no terminaron y en su plato fuerte no presentó una salsa y su carne estuvo seca. Además, mostró mucho dolor por su caída y no pudo aguantar las lágrimas.

#MasterChefEcuador | Albita no logró presentar un plato que impresione a los jueces… Su carne está totalmente seca.😢 pic.twitter.com/oO9waJwRg7 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 11, 2021

Ernesto intentó replicar un plato que preparó en la competencia por el Pin del Chef. Sin embargo, recibió críticas. “Está seco, mal emplatado” le dijo Rausch.

#MasterChefEcuador | ¿Crees que el Chef Rausch está desquitándose por el incidente con Ernesto? pic.twitter.com/pYpvqJTy5b — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 11, 2021

Finalmente tras probar los platos de todos los participantes, los jueces decidieron que Albita abandone la competencia.

“Estoy muy feliz de haber hecho esto. Los voy a llevar siempre dentro de mi corazón. El tiempo que me quede, esto va a ser lo que más tenga presente”, dijo Albita en su despedida

Y a sus compañeros: “Niños lindos cuídense mucho, dejen de andar con sus envidias, disfruten, ámense, quiéranse, que la vida es una y no se olviden que tienen una amiga en Quito”.

Si te perdiste este capítulo a continuación puedes verlo completo

Y esta noche a las 21h00 no te pierdas un nuevo capítulo MasterChef Ecuador