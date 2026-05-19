Paro de buses en Loja: Transportistas suspenden servicio indefinidamente

Loja amaneció este martes 19 de mayo de 2026 sin buses. Los transportistas paralizaron su servicio y exigen alza del pasaje.

Los representantes de los transportistas urbanos se reunieron con la alcaldesa de Loja, Diana Guayanay, pero no se reportaron resultados positivos, por lo que la paralización sería indefinida.

Las paradas de buses amanecieron cerradas y se registró caos en el traslado de personas hacia diferentes puntos de la ciudad.

El gremio de transportistas exige que se cumpla con la ordenanza aprobada para el alza de pasajes en Loja.

El 27 de abril el Cabildo aprobó una ordenanza para el incremento del pasaje de 0,30 a 0,36 centavos.

Sin embargo, el 15 de mayo Guayanay presentó una observación y señaló inconsistencias jurídicas por las que no se puede aplicar el alza de pasajes.

Los transportistas entregaron las llaves de 238 vehículos de transporte de pasajeros a la Alcaldesa.

"No es una paralización, es un acto de resistencia", dijo Daniel Aguirre, uno de los transportistas lojanos antes de la reunión con la Alcaldesa.

Una medida similar se aplicó en Quito días atrás, cuando los transportistas redujeron las frecuencias en reclamo al fin de las compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel.