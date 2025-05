Actualizado 23:55

Redacción Teleamazonas.com |

‘La Flaca’ María Teresa Guerrero empezó una lucha contra una preocupante enfermedad. Y este martes 6 de mayo del 2025, se refirió a su batalla con una emotiva historia en su perfil de Instagram.

«Imagíneme corriendo, riendo, viviendo con fureza. Si quieren hacer algo por mí, solo véanme sana«. escribió la actriz, presentadora de televisión, empresaria y modelo, que participó en el reciente MasterChef Celebrity Ecuador 2 en Teleamazonas.

La Flaca reveló, el 3 de mayo que fue sometida a una biopsia en el Medical Center de Houston donde le encontraron dos tumores en sus ovarios y el día previo fue sometida a una operación.

Lea también

Explicó que hace tiempo venía sufriendo de dolores durante el MasterChef Celebrity y en las carreras deportivas. «Sentía que venían del estómago, del esfuerzo, del estrés. Pero no. Venían de más adentro, de mis ovarios«.

En su publicación del sábado 3 de mayo ‘la Flaca’ narró: «Me han encontrado tumores en los dos ovarios. Ayer me hicieron una biopsia y me removieron tres litros de líquido del abdomen. Sí, ha sido difícil… pero también ha estado lleno de pequeños milagros. Ya hay un plan de acción. Y como siempre, estoy lista para pelear«.

Además, agregó: «Estaré bien y seguiré trabajando agarrada de Dios. Este será mi Ironman más importante. Y esta vez no voy a quedar segunda. Voy a ganarlo. Hasta que el miedo… me tenga miedo».

«Mis hermanos han estado más presentes que nunca. Los amo. Mis amigas, gracias por hacerme sentir especial y querida cada día. Y ustedes, mis seguidores, que sin saber lo que me pasaba me llenaron de mensajes, de cariño, de luz«, escribió, finalmente, ‘La Flaca’ Guerrero.

También en Teleamazonas