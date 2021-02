Hace un par de meses se anunció que el ‘Snyder Cut’ de la Liga de la Justicia sería lanzado en exclusiva por HBO Max. Sin embargo, Warner Bros., dio a conocer cuáles son las plataformas en las que la película estará disponible.

En un comunicado, la empresa de entretenimiento mencionó que “los fans podrán rentar la película completa” a través de tiendas digitales del 18 de marzo al 7 de abril”. Se explica que la renta estará disponible solo en plataformas específicas.

Zack Snyder’s Justice League will be available worldwide in all markets on the same day as in the U.S. on March 18 via on-demand, digital download, linear, or streaming. #SnyderCut #SnydercutWorldwide (1/2) pic.twitter.com/GjKKsmUkNc