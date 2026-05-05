Caos en Quito: la ciudad amanece sin buses tras medida de transportistas

Los buses en Quito operarán de 08:00 a 19:00, según anunciaron los transportistas.

Quito amaneció sin buses este martes 5 de mayo de 2026, debido a la medida de "racionalización" anunciada por los transportistas de la ciudad.

Las unidades operarán en la ciudad de 08:00 a 19:00. Esta decisión fue tomada por el gremio tras la eliminación del subsidio al diésel y el fin de las compensaciones estatales.

En puntos como el Playón de La Marín y La Magdalena, se registró gran aglomeración de personas en busca de transporte urbano.

Muchos usuarios alegaron que desconocían la medida de los transportistas, anunciada en la víspera.

Las calles de Quito se llenaron de personas caminando o buscando taxis, furgonetas o cualquier tipo de transporte alternativo.

Los ediles capitalinos han pedido declarar en emergencia al transporte en la ciudad. Mientras que el Municipio advirtió que aplicará multas a quienes reduzcan su jornada de operaciones.

El servicio de transporte municipal está completamente operativo. Metro, Trolebús y Ecovía tienen horarios especiales por el toque de queda que se aplica en la ciudad.

Estación de La Ofelia cerrada

La estación de buses de La Ofelia, en el norte de Quito, estuvo cerrada en horas de la mañana ante la falta de buses.

Usuarios no pudieron acceder al interior y se aglomeraron en la puerta en busca de explicaciones o alternativas para movilizarse.

Caos en las paradas de buses en la avenida Occidental

Gran cantidad de gente llegó hasta las paradas de buses de la avenida Occidental, en el norte de Quito.

La falta de buses dejó a los usuarios aglomerados en las calles, intentando tomar un taxi o furgoneta que salieron a brindar el servicio.

Usuarios optaron por utilizar Metro, Ecovía y Trolebús

Miles de usuarios llegaron al Playón de La Marín para tomar un bus, pero se encontraron con la reducción de frecuencias y falta de unidades.

Las personas se volcaron a hacer largas filas para movilizarse en medios de transporte municipales que operan con normalidad, como el Metro, Trolebús y Ecovía.