La megaoferta por Cristiano Ronaldo que tiene en vilo al Manchester United

Cristiano Ronaldo tiene vínculo con el Mancherster United hasta junio de 2023.

Pero después de la frustrante temporada pasada que terminó con el equipo en la sexta posición de la Premier League, fuera de la zona de clasificación a la próxima Champions League, el artillero de 37 años estaría buscando continuar su carrera en otro club.

En este contexto tanto PSG, Barcelona, Bayern Múnich como Chelsea han desistido de su contratación y esta semana los portales europeos revelaron que un club de Arabia Saudita presentó una oferta más que suculenta por su fichaje.

La noticia fue difundida por CNN Portuguesa y más tarde confirmada por el portal AS de España y replicada por los principales tabloides ingleses.

En total, la cifra a pagar sería de 300 millones de euros, de los cuales 30 millones irían para Manchester United, 20 millones para intermediarios y los 250 millones restantes serían para el salario del futbolista si firma hasta 2024.

Esta megaoferta, realizada por un club cuyo nombre no ha sido difundido, ha generado un revuelo en Inglaterra ya que difícilmente algún equipo presente una propuesta superadora, teniendo en cuenta que Ronaldo tiene 37 años y pese a su calidad su valor en el mercado se ha desplomado en el último tiempo.

Sin embargo, la decisión debe pasar por el jugador.

Momento

Según lo publicado por el sitio AS, Cristiano quiere jugar la próxima Champions League ya que su deseo es levantar la Orejona una vez más en su carrera.

Ya lo hizo en cinco ocasiones, y además extender su récord goleador de 114 tantos para mantenerse como el máximo artillero del certamen.

“El astro portugués todavía confía que alguno de los grandes clubes europeos que le han sondeado termine por presentar una oferta en firme”, sostiene el periódico español.

Equipos

Por el momento, Barcelona ha desistido de su contratación por temas meramente económicos, mientras que Bayern Múnich y Chelsea esgrimieron que su juego no se adaptaría al de sus equipos.

Por su parte, el PSG no quiso hacer un intento por él ya que su personalidad no encaja con el proyecto de reestructuración futbolística que han comenzado a desarrollar tras la salida de Leonardo, su último asesor deportivo.

Mientras tanto, Manchester United, bajo las órdenes del técnico Erik Ten Hag ha iniciado una gira de pretemporada, sin CR7, que tuvo como resultado en su primer amistoso un contundente 4-0 ante Liverpool.

El número 7 pidió no viajar a Asia por cuestiones familiares y al ser consultado al respecto, el entrenador neerlandés declaró:

“Contamos con para Cristiano Ronaldo para la temporada y eso es todo. Tengo muchas ganas de trabajar con él. Cristiano no está en venta. Está en nuestros planes y queremos alcanzar el éxito juntos. Hablé con él antes de que surgiera este problema. Tuve una conversación con él y tuve una buena charla. Eso es entre Cristiano y yo. Lo que puedo confirmar es que tuvimos una muy buena conversación juntos. No he hablado con él después”.

Fuente: Infobae