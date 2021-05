La mexicana Andrea Meza es la nueva Miss Universo

La mexicana Andrea Meza fue elegida este domingo Miss Universo, la primera desde 2019, cuando fue coronada la sudafricana Zozibini Tunzi, que debió alargar su reinado hasta ahora debido a la pandemia de covid-19.

Miss Brasil, Julia Gama, y Miss Perú, Jancik Maceta, fueron coronadas como primera y segunda finalistas al final de una ceremonia de tres horas.

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I