La NASA comparte imágenes de un amanecer en Marte

La sonda InSight de la NASA, que estudia el suelo de Marte, logró capturar múltiples imágenes del amanecer en el planeta rojo.

«Un nuevo día en Marte. InSight capturó esta visión del amanecer marciano desde Elysium Planitia el 10 de abril, el sol número 1198 (o día marciano) de su misión», comunicó la agencia espacial.

Mientras que en la cuenta oficial de InSight se compartió un gif mostrando el increíble amanecer. «Nunca me cansaré del amanecer en Marte. Cada mañana, ese punto distante sube más alto en el cielo, dándome energía para otra ronda de escuchar los estruendos bajo mis pies» señala.

I’ll never tire of sunrise on Mars. ☀️ Each morning, that distant dot climbs higher in the sky, giving me energy for another round of listening to the rumbles beneath my feet. https://t.co/QB4uVOBLAP pic.twitter.com/61dZe75k2I