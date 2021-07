La unión de J Balvin y Metallica desata polémica entre rockeros

Durante mucho tiempo se ha considerado que el rock y los géneros urbanos van en sentido opuesto. La discusión tiene décadas, principalmente tras la irrupción del reggaeton.

Los fanáticos de ambos estilos musicales se diferencian en todos sus elementos, no solo melodías: mientras uno representa el sentir social de felicidad y es popular en grandes sectores poblacionales, el otro se usa -mayormente- en tono de protesta contra el llamado ‘status quo’.

Esto al parecer está por cambiar. Una de las legendarias bandas del rock n’ roll, Metallica, se unió con el exitoso cantante colombiano, J Balvin, para crear una nueva versión de la canción Wherever I May Roam, todo esto con motivo del 30 aniversario del exitoso The Black Album.

Para el featuring del tema original, se utilizó la base original y un fragmento de la canción. J Balvin rapea en español durante gran parte de su duración hasta que llega el cierre que conduce los dirigidos por James Hetfield.

Indignación y polémica

«Eso no es rock», «Menuda basura», «¡Han traicionado al género!»; a través de redes sociales, los seguidores del rock se han expresado para desaprobar esta unión musical.

Asimismo, los memes inundaron Twitter, con imágenes que señalan lo «grotezco» que supuestamente es la colaboración entre la banda norteamericana y el artista colombiano.

Valoraciones positivas

Por otra parte, cientos de personas dejaron sus comentarios positivos en el video en YouTube, que ya superó el millón de visualizaciones.

Mire también