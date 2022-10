Lasso y Correa confirman que hubo un contacto telefónico

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el expresidente Rafael Correa tuvieron una conversación telefónica que no culminó con acuerdo alguno. Ocurrió a mediados de año.

Así se desprende de recientes declaraciones de Lasso a Ecuador TV, y que este viernes 7 de octubre de 2022 confirmó Correa a través de redes sociales.

«Me dijeron ‘Correa quiere hablar con usted’. ¿Y por qué lo hice? Porque a mí me interesa el Ecuador», dijo el presidente Lasso. Y agregó: «Pero en esa conversación telefónica me di cuenta que a Correa no le interesa el Ecuador».

En respuesta, Correa aseguró este viernes en Twitter que Lasso «es un mentiroso compulsivo»; «sin honor ni coherencia».

«Tuvo que reconocer que él me llamó -en realidad fue a mediados de año- para después insultarme públicamente», apuntó Correa.

En la entrevista de televisión, Lasso enfatizó que a Correa le interesa «nada más su libertad, su impunidad, solo de la de él, ni siquiera la de su gente»; y al consultarle si volvería a hablar con el expresidente, contestó que «Correa es el pasado».

«Es tan mentiroso que hace unos meses me llamó para tratar nuevamente de llegar a un acuerdo, y ahí lo puse en su lugar. Le dije de todo. Yo le reclamé porque me había acusado de haber dado parte del territorio nacional para el narcotráfico y absurdos así…», relató Correa, presidente entre 2007 y 2017.

Otras acusaciones

En entrevista concedida a EFE durante su participación en Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lasso hizo mención a la moción promovida por el correísmo y el partido Pachakutik del movimiento indígena, para destituirlo en la Asamblea Nacional (Parlamento) por grave crisis y conmoción interna en el marco del paro que duró 18 días en junio.

El Presidente de Ecuador afirmó allí que «con Correa no se puede dialogar» y definió al expresidente, prófugo de la Justicia, como «un ciudadano sentenciado por corrupción que no vive en Ecuador porque tiene miedo de ir a la cárcel», «un personaje antidemocrático».

Días después, en otra entrevista brindada a EFE en Bruselas, Correa tildó de «disparate» esas declaraciones de Lasso.

Agencia EFE

