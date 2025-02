Actualizado 21:20

Cientos de miembros de la comunidad latina en Houston, en el sur de Estados Unidos, se manifestaron, el domingo 2 de febrero del 2025, en contra de las deportaciones de migrantes dispuestas por el presidente Donald Trump.

Migrantes de varias ciudades de Estados también se adhirieron, este lunes 3 de febrero del 2025, a la movilización nacional denominada ‘Día sin inmigrantes‘, en contra de las políticas migratorias del Presidente estadounidense

Ni bien retornó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, el republicano inició con su anunciado plan de deportaciones de inmigrantes indocumentados, incluso autorizando el ingreso de agentes migratorios a lugares considerados sensibles, como iglesias, escuelas o centros de trabajo.

Al grito de «Aquí estamos y no nos vamos«, «La raza unida jamás será vencida» o «Vivan los migrantes«, latinos de origen mexicano, hondureño y salvadoreño marcharon hasta el parque Hermann. Reclamaron que el gobierno de Trump haya colocado el rótulo de «criminales» a todos aquellos migrantes que ingresaron al país irregularmente.

«No somos criminales como dice Trump. La gente viene a trabajar, a hacer una vida honesta. Siento que no es justo que deporten a los que no están quebrando la ley. Este país fue hecho por inmigrantes y así va a ser siempre«, consideró Alfredo Castillo, jubilado de 63 años, estadounidense pero hijo y nieto de inmigrantes mexicanos.

En redes sociales se han difundido videos donde se observan a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), realizando detenciones de inmigrantes en distintas ciudades estadounidenses. Incluso hay migrantes que ya han sido deportados en vuelos militares.

«Estoy aquí para ser la voz de los que no tienen voz, por la gente que ahora está asustada. Mi abuela vino aquí hace mucho tiempo cuando estaba embarazada de mi madre, ilegal, para darle a todas nuestras generaciones una mejor vida, y su lucha es la razón por la que yo alcancé el sueño americano», dijo Alexandria Pike, una estilista de 34 años con raíces mexicanas.

Por su parte, Omar Martínez, un mexicano de 51 años que se naturalizó estadounidense, cuenta que él pasó también un tiempo «ilegal» antes de regularizar su situación, pero que siempre pagó sus impuestos. Él teme por sus familiares que aún no legalizan su estatus migratorio.

«Todavía tengo familiares que no son legales y son gente que tiene muchos años aquí, trabajadores, gente de bien, sin crímenes, y estamos asustados por ellos», contó. Además, pidió a Trump «que deporte a la gente con crímenes, pero a la gente buena que la deje trabajar, que la deje aportar al país«.

Marchas y negocios cerrados

Inmigrantes en Colorado se adhirieron a la movilización nacional para protestar contra las políticas del gobierno de Donald Trump y hacer un llamado a reconocer la contribución de la población inmigrante en Estados Unidos.

Las protestas fueron convocadas por las redes sociales en varias ciudades, pero las demostraciones fueron modestas en ciudades como Nueva York, donde cerraron algunos comercios latinos, y también Los Ángeles, donde hubo algunas marchas.

En Colorado, un alto porcentaje de negocios, tanto de inmigrantes como de otros sectores, junto a numerosas organizaciones comunitarias se unieron a la manifestación.

El restaurante El Camarón Loco, en Commerce City, anunció en sus redes sociales que permanecería cerrado en respaldo a la jornada, señalando que la iniciativa busca «resaltar la importancia del trabajo, esfuerzo y contribución de los inmigrantes en nuestra sociedad«.

De igual manera, Casa Vallarta, un reconocido establecimiento en Aurora (Colorado), donde se prevén redadas masivas, cerró sus puertas en apoyo a la protesta. «Quienes desestiman a los inmigrantes nunca entenderán las luchas que enfrentan día tras día«, indicó el negocio.

