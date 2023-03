¿Moreno cumplirá arresto domiciliario? El domingo se conocerá la resolución del juez

La Fiscalía General del Estado, este viernes 3 de marzo del 2023, formuló cargos por presunto cohecho contra 37 personas procesadas por el caso Sinohydro, entre ellas el expresidente de Ecuador Lenín Moreno.

Para precautelar la comparecencia al proceso, la fiscal Diana Salazar solicitó prisión preventiva para todos los procesados. Sin embargo, la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su esposa y otros 12 investigados, para quienes pidió arresto domiciliario. La audiencia se volverá a instalar este domingo 5 de marzo de 2023 a las 16:00 para conocer la resolución del juez y aquí se informará si Lenín Moreno debe cumplir o no arresto domiciliario.

Sobre el tema expresidente se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró «es mi costumbre respetar la institucionalidad, por ello no me he pronunciado sobre las falsedades expuestas por Fiscalía. Mañana me referiré a ello, luego del pronunciamiento del juez que aspiro se enmarque en el orden jurídico, DD.HH y principios constitucionales».

Caso Sinohydro

El caso Sinohydro involucra a Lenín Moreno, su familia y amigos. Según la Fiscalía, en esta presunta trama de corrupción, desarrollada entre 2009 y 2018, se encontró irregularidades alrededor del proyecto Coca-Codo Sinclair.

La institución dijo que la empresa a la que se le adjudicó el contrato de la hidroeléctrica habría pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas para obtener la concesión del proyecto. La investigación apunta a que los pagos irregulares de esta empresa se hicieron a través de transferencias, cheques y dádivas.

¿Cómo se dividieron las supuestas coimas?

Según la fiscal Diana Salazar, la familia Moreno González recibió 660.000 dólares en coimas. Estas se dividieron de la siguiente manera:

220.000 dólares para la compra de un departamento y juego de sala.

50.000 dólares para Irina Moreno González (hija de Lenín Moreno).

10.000 dólares para Guillermo Moreno (hermano del expresidente).

350.000 dólares para Edwin Moreno (hermano del expresidente).

10.000 dólares a Jacqueline Viteri (cuñada del expresidente).

15.000 dólares a Martha González (cuñada del expresidente).

5.000 dólares a Aída Graciela (suegra del expresidente).

Sin embargo, el mayor monto presuntamente entregado en sobornos por este caso corresponde a la familia de Conto Patiño y empleados de la empresa Recorsa por 44 millones de dólares. En ese grupo constan abogados privados que la familia Patiño habría utilizado para recibir y entregar las coimas.

