Leonardo Campana elegido «Jugador de la Semana» en la MLS

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana, del Inter Miami CF, fue elegido este lunes el ‘Jugador de la Semana’. En el fútbol estadounidense de la MLS en la sexta jornada de la temporada del 2022.

Campana, de 21 años, logró el primer triplete de su carrera en la victoria del Inter Miami por 3-2 sobre el New England Revolution, la primera del equipo miamense en la campaña.

El triplete fue el primero en la breve historia del Inter Miami CF y el cuarto de la temporada en la Major League Soccer, en la que también lograron la hazaña el mexicano Carlos Vela (LAFC, Semana 1), Lewis Morgan (NY Red Bulls, Semana 2) y el colombiano Jesús Ferreira (FC Dallas, Semana 4).

17'| Executed to perfection! Lassiter with the pin point cross and Campana heads it home! pic.twitter.com/pVZephGO0d