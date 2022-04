Leonardo Campana anotó un ‘Hat-Trick’ en el triunfo del Inter Miami

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana anotó un ‘Hat-Trick’ este sábado para darle al Inter Miami un triunfo por 3-2 en casa contra el New England Revolution, lo que supuso la primera victoria del curso para el equipo del inglés Phil Neville en seis jornadas de la MLS.

Campana alcanzó los cuatro goles en esta temporada tras vivir una tarde de ensueño, culminada en el minuto 88 con el gol que rompió la igualdad.

El ecuatoriano enseñó su arsenal de recursos técnicos, al anotar el gol del momentáneo 1-1 de cabeza.

17'| Executed to perfection! Lassiter with the pin point cross and Campana heads it home! pic.twitter.com/pVZephGO0d — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 9, 2022

Al minuto 23, el ecuatoriano volvió a marcar y remotó con un potente zurdazo dentro del área.

23' | CAMPANA!! What a build up, a great cross from Robinson and Campana makes its 2-1 at #DRVPNKStadium ! pic.twitter.com/RYKF93s1qF — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 9, 2022

El tercero y el de la victoria con notable olfato goleador consiguió al minuto 88. Campana aprovechó un fallo del portero y anticipó a los defensas para empujar al fondo de las mallas el balón.

EL INTER MIAMI RESURGE

El Inter Miami, que venía de cuatro derrotas consecutivas tras arrancar el año con un empate 0-0 ante el Chicago Fire, se reivindicó ante un New England Revolution que iba saboreando el empate a dos después de que el español Carles Gil anotara un penalti a falta de veinte minutos para el final.

Campana lideró a la delantera del Inter Miami durante noventa minutos, en una tarde en la que no estuvo el argentino Gonzalo Higuaín.

El equipo de Phil Neville sigue siendo colista en el Este tras seis jornadas, pero el equilibrio es máximo y solo está a tres puntos del Toronto FC, que marca la zona de playoff y tiene un partido menos.

El New England Revolution comparte ahora la última plaza con Miami, con cuatro puntos en seis jornadas.

Entre los demás resultados de la jornada destaca la victoria por 1-0 del Orlando City contra el Chicago Fire, lo que permitió al equipo de Florida colocarse segundo en el Este.

Para el Fire fue la primera derrota de la temporada.

Sufrió su segunda derrota del curso el New York Red Bulls, que se rindió 1-2 en casa frente al Montreal, con gol decisivo del hondureño Romell Quioto.

Con información de EFE