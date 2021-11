Leonardo DiCaprio envía un mensaje a Ecuador: «Mañana se hará historia»

«Los pueblos indígenas deben decidir el futuro de la Amazonía», inicia el mensaje del actor y ambientalista estadounidense Leonadro DiCaprio para Ecuador.

En su cuenta de Instagram, DiCaprio difundió este domingo 14 de noviembre un video acompañado de un extenso texto en el que muestra su apoyo a la lucha de los pueblos indígenas del país.

«Tenemos una gran oportunidad para asegurar los #DerechosIndígenas y los #DerechosDeLaNaturaleza. Manañan se hará historia cuando se lleve a cabo una audiencia ante la Corte Consitucional de Ecuador por primera vez en el corazón de lla Amazonía, para reconocer su derecho legal sobre cualquier proyecto extractivo en su tierra», señaló en su mensaje.

Además, pidió el apoyo para los pueblos indígenas en esta lucha. Por ello, Leonardo DiCaprio solicita a sus seguidores que firmen la carta dirigida al máximo tribunal de Ecuador para exigir «que los pueblos indígenas tengan la última palabra sobre lo que sucede en sus territorios ancestrales selváticos».

Indigenous peoples should decide the future of the Amazon. Sign the letter today to @CorteConstEcu , demanding that Indigenous peoples have the final say over what happens in their ancestral rainforest territories. https://t.co/BjmecpoEh5

No obstante, el actor ha mostrado su preocupación por la Mazonía ecuatoriana en sus redes sociales. En junio pasado se solidarizó con las comunidades afectadas por el derrame del 7 de abril del 2020, en las orillas de los ríos Coca y Napo.

The Indigenous movement is calling for a suspension of extraction in the Amazon and the urgent shutdown of two risky oil pipelines in #Ecuador that threaten Indigenous lives. Join the movement to protect the Amazon and our 🌏.

#StopAmazonExtraction#KeepItInTheGround pic.twitter.com/7Udd7Xzl7a