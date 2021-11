Leonardo DiCaprio felicita al presidente por reserva marina en Galápagos

El actor y productor de cine estadounidense, Leonardo DiCaprio​, felicitó al presidente Guillermo Lasso tras el anuncio de la creación de una nueva reserva marina en Galápagos

Congratulations to Ecuadorian President @LassoGuillermo on the creation of a new 23,166-square-mile Marine Protected Area near the Galápagos and the new debt swap to help manage it, announced today at #COP26 . (📷: @shawnheinrichs ) pic.twitter.com/Uj1vzJN2RE

El presidente de la República le agradeció por su mensaje y escribió en la red social :

Thank you for your message. Our government is committed to the protection of the environment. The Galapagos Islands is a treasure to the world. We will keep working towards a sustainable ecological transition. https://t.co/L2HWLVH4FB